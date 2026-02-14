Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Avusturyalı sporcu Janine Flock, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda skeleton kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak tarihe geçti. Bu, Flock'un kariyerindeki ilk madalyası ve aynı zamanda bu kategoride madalya kazanan ilk Avusturyalı kadın oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın skeleton kadınlar kategorisinde Avusturyalı Janine Flock, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde skeleton kadınlar yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Janine Flock, 3 dakika 49.02 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Kariyerinde 4. kez katıldığı oyunlarda ilk madalyasına ulaşan Flock, bu kategoride madalya elde eden ilk Avusturyalı kadın sporcu da oldu.

Skeleton kadınlarda Alman sporcular, podyumu tamamladı. Susanne Kreher, 0.30 saniye geride gümüş ve Jacqueline Pfeifer, 0.44 saniye farkla bronz madalyayı boynuna taktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
