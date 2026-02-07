Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini erkekler iniş kategorisinde İsviçreli kayakçı Franjo von Allmen birinci olarak ilk altın madalyayı kazandı. İtalyan sporcular da podyumu tamamladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini erkekler inişte birinci olan İsviçreli Franjo von Allmen, oyunlardaki ilk altın madalyayı elde etti.

İtalya'daki organizasyonda ilk madalya mücadelesi, Stelvio Kayak Merkezi'ndeki alp disiplini erkekler iniş kategorisinde yaşandı.

Bu disiplinde son dünya şampiyonu Franjo von Allmen, bir dakika 51.61 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakada İtalyan kayakçılar podyumu tamamladı. Giovanni Franzoni, 0.20 saniye farkla gümüş, Dominik Paris ise liderin 0.50 saniye arkasında bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
