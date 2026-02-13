Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Fransız biatlet Quentin Fillon-Maillet, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda erkekler 10 kilometre sprint kategorisinde altın madalya kazanarak kariyerinin 7. olimpiyat madalyasına ulaştı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 10 kilometre sprint kategorisinde Fransız Quentin Fillon-Maillet, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde biatlon erkekler 10 kilometre sprint müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Quentin Fillon-Maillet, 22 dakika 53.1 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti. Fransız biatlet, ayrıca kariyerinin 7. olimpiyat madalyasına ulaştı.

Bu kategoride Norveçli sporcular, podyumu tamamladı. Vetle Sjaastad Christiansen 13.7 saniye geride gümüş, Sturla Holm Laegreid ise 15.9 saniye farkla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
