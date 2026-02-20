Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ABD'li Alysa Liu, artistik buz pateni kadınlar kategorisinde altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Japon sporcular gümüş ve bronz madalyaları aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın artistik buz pateni kadınlar kategorisinde ABD'li Alysa Liu, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde artistik buz pateni kadınlar serbest program performansları, Milano Buz Pateni Arena'da gerçekleştirildi.

Alysa Liu, kısa programda aldığı 76,59 puanın ardından serbest programda da 150,20 puan topladı. Toplamda 226,79 puana ulaşan ABD'li sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Japon sporcular, podyumu tamamladı. Pekin 2022'de üçüncü olan Kaori Sakamoto, 224,90 puanla bu kez gümüş madalyayı boynuna taktı. Ami Nakai ise 219,16 puanla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
