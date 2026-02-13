Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Yarın 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, skeleton, kayakla atlama ve sürat pateni branşlarında madalyalar dağıtılacak. Sporcular ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakalarına da katılacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 8. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, skeleton, kayakla atlama ve sürat pateni branşlarında 8 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini erkekler büyük slalom, biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint, kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak, serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls, kısa kulvar sürat pateni erkekler bin 500 metre, skeleton kadınlar, kayakla atlama büyük tepe ve sürat pateni erkekler 500 metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.46 Serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls (Livigno Kar Park)

14.00 Kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

15.30 Alp disiplini erkekler büyük slalom (Stelvio Kayak Merkezi)

16.45 Biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint (Anterselva Biatlon Arena)

19.00 Sürat pateni erkekler 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.35 Skeleton kadınlar (Cortina Kayak Merkezi)

21.57 Kayakla atlama büyük tepe (Predazzo Kayakla Atlama Stadı)

00.42 Kısa kulvar sürat pateni erkekler bin 500 metre (Milano Buz Pateni Arena)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
