Haberler

2026 Kadınlar Dünya Kupası Takımları Belli Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar belli oldu.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar belli oldu.

İstanbul'un yanı sıra Çin'in Wuhan, Porto Riko'nun San Juan ve Fransa'nın Villeurbanne kentlerinde oynanan eleme maçları tamamlandı.

Elemeler sonucunda Türkiye, Çin, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Mali, Porto Riko ve İspanya Dünya Kupası bileti aldı.

Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), elemelerde yer almalarına rağmen turnuvaya direkt katılma hakkı elde etmişti.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekimi, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

