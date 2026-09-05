Millilerden Avustralya Maçı Öncesi 40 Dakika Vurgusu

FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Gökşen Fitik, mücadelelerini 40 dakikaya yaymaları gerektiğini söyledi.

Milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Elif Bayram, ay-yıldızlı ekibin Berlin Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belçika maçına iyi başladıklarını belirten Gökşen, "İyi başlangıcı üçüncü periyotta devam ettiremedik. Son Avrupa şampiyonuna karşı oynuyorsanız 40 dakika aynı performansta kalmanız lazım. Ders çıkaracağımız yerler var. Hatalarımızı gördük. Her maçın öneminin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Avustralya ile Dünya Kupası elemelerinde de karşılaştıklarını hatırlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Kendimize odaklanıp en iyi performansımızı sergilediğimiz zaman ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu doğrultuda geri adım atmadan kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Maça en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Avustralya, basketbol ekolü olan bir takım. Avustralya fiziksel olarak çok güçlü. Fiziksel karşılılığı maçın başından sonuna kadar vermemiz lazım. Mücadelemizi 40 dakikaya yansttığımız takdirde herkese kafa tutup hedeflerimize giden yola bir adım daha yaklaşabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Bayram: "Avustralya karşısında bu basketbolu 40 dakikaya yaymalıyız"

Ay-yıldızlı oyuncu Elif Bayram, Belçika karşısında ilk yarıda sergiledikleri performansı Avustralya maçının tamamına yaymaları gerektiğini kaydetti.

Belçika maçının ilk 20 dakikasında çok iyi oynadıklarını aktaran Elif, "Takımımla gurur duyuyorum. İyi performansımızı üçüncü periyoda yayamadık. Onların sert savunmasına cevap veremedik ve fark açıldı. Maçta gayet iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarıp Avustralya maçına çıkmalıyız. İlk maçta 20 dakika oynadığımız basketbolu Avustralya karşısında 40 dakikaya yaymalıyız. Umarım sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu.

Berlin Arena'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye-Avustralya karşılaşması, TSİ 12.30'da başlayacak.

Kaynak: AA