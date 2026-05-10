Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Gelibolu Triatlonu'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2026 Gelibolu Triatlonu'na start saat 07.30'da Tarihi Gelibolu Yarımadası Eceabat ilçesindeki Eski Jandarma Kampı'nda verildi. Triatlona farklı yaş gruplarından 200 sporcu katıldı. Yarışçılar 1,9 kilometre yüzme yarışının ardından, 90 kilometrelik bisiklet daha sonra 21 kilometrelik koşu parkurunun ardından zorlu parkuru tamamladı.

Zorlu parkur bitti, ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonunda 24 kategoride dereceye giren yarışmacılara ödülleri Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Zülküf Memiş ile protokol üyeleri tarafından verildi. - ÇANAKKALE

