Haberler

Gelibolu Triatlonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Gelibolu Triatlonu'nda ödüller sahiplerini buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen 2026 Gelibolu Triatlonu'na 200 sporcu katılarak zorlu parkuru tamamladı. Yarışmanın sonunda ödüller sahiplerine takdim edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Gelibolu Triatlonu'nda ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2026 Gelibolu Triatlonu'na start saat 07.30'da Tarihi Gelibolu Yarımadası Eceabat ilçesindeki Eski Jandarma Kampı'nda verildi. Triatlona farklı yaş gruplarından 200 sporcu katıldı. Yarışçılar 1,9 kilometre yüzme yarışının ardından, 90 kilometrelik bisiklet daha sonra 21 kilometrelik koşu parkurunun ardından zorlu parkuru tamamladı.

Zorlu parkur bitti, ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonunda 24 kategoride dereceye giren yarışmacılara ödülleri Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Vekili Zülküf Memiş ile protokol üyeleri tarafından verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...