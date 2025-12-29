Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep
Güncelleme:
FIFA, 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını duyurdu.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine 150 milyonu geçen başvuru sayısıyla tarihin en yüksek talebi oluştu.
  • Bilet başvuruları 200'den fazla ülkeden geldi ve sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla oldu.
  • 2026 Dünya Kupası bilet başvuruları, 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının 3,4 katına ulaştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

200'DEN FAZLA ÜLKEDEN BİLET TALEBİ

FIFA'dan yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi.

964 MAÇIN SEYİRCİ SAYISININ 3,4 KATI

Açıklamada, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğu aktarıldı.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

