2026 Dünya Kupası'nın Maskotları Açıklandı

FIFA; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını açıkladı.

FIFA, yaptığı açıklamada maskot olarak Kanada'yı Geyik Maple (Maple the Moose), Meksika'yı Jaguar Zayu (Zayu the Jaguar), ABD'yi ise Kel Kartal Clutch'ın (Clutch the Bald Eagle) temsil edeceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, seçilen maskotların Dünya Kupası gibi neşe, enerji ve birliktelik ruhuyla dolu olduğunu belirterek "Üç maskot, bu çığır açan turnuva için yarattığımız inanılmaz ve eğlenceli atmosferin merkezinde yer alıyor. Kuzey Amerika ve dünya çapında kalpleri fethedecek ve kutlamalara yol açacaklar." ifadelerini kullandı.

Seçilen maskotların ev sahibi ülkelerin canlı kültürünü, mirasını ve ruhunu yansıttığını vurgulayan Infantino "Onları şimdiden çocuk formalarında, futbol efsaneleriyle el çakarken ve bu turnuvada bir ilk olarak dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı video oyunlarında başrol oynarken hayal edebiliyorum." dedi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla organize edilecek.