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2026 Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç yapılacak

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın ABD - Bosna Hersek ve İspanya - Avusturya maçları oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

03.00 ABD - Bosna Hersek (San Francisco Bay Area Stadı)

22.00 İspanya - Avusturya (Los Angeles Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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