2026 Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç yapılacak
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın ABD - Bosna Hersek ve İspanya - Avusturya maçları oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın 2 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
03.00 ABD - Bosna Hersek (San Francisco Bay Area Stadı)
22.00 İspanya - Avusturya (Los Angeles Stadı)
Kaynak: AA / Fatih Erel