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Dünya Kupası'nda yarı final maçları başlıyor

Dünya Kupası'nda yarı final maçları başlıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçları yarın başlıyor. İlk karşılaşmada Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Diğer yarı finalde ise İngiltere ile Arjantin mücadele edecek. Maçlar TRT ekranlarında yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor. Turun ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları da yarın başlıyor. Mücadeleler ve özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde olacak:

14 Temmuz 2026 Salı

22.00 Fransa - İspanya - TRT 1 / Radyo 1

15 Temmuz 2026 Çarşamba

22.00 İngiltere - Arjantin - TRT 1 / Radyo 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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