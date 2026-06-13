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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 5 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın C, D, E ve F Grubu'nda 5 maç oynanacak. D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile karşılaşacak.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda yarın oynanacak 5 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile Avustralya, BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

C Grubu:

01.00 Brezilya - Fas (New York New Jersey Stadı)

04.00 Haiti - İskoçya (Boston Stadı)

D Grubu:

07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)

E Grubu:

20.00 Almanya - Curaçao (Houston Stadı)

F Grubu:

23.00 Hollanda - Japonya (Dallas Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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