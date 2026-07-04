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Kolombiya, Gana'yı tek golle mağlup ederek turladı

Kolombiya, Gana'yı tek golle mağlup ederek turladı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kolombiya'nın rakibi İsviçre oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya, son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana, Kansas City Stadyumu'nda mücadele etti. Kolombiya 14. dakikada Jhon Arias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da daha üstün olan Kolombiya, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

Kolombiya bu turda İsviçre ile oynayacak.

Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Gana'da da Başakşehirli Jerome Opoku 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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