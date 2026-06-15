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İsveç ve Fildişi Sahili Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

İsveç ve Fildişi Sahili Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç, Tunus'u 5-1; Fildişi Sahili ise Ekvador'u 1-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gece oynanan maçlarda İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederken Fildişi Sahili ise Ekvador'u 1-0 ile geçti.

Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç, Tunus ile karşılaştı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İsveç, rakibini 5-1 mağlup etti. İsveç'in gollerini 7. ve 90+6. dakikada Yasin Ayari, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres ve 84. dakikada Mattias Svanberg atarken Tunus'un tek golünü ise 43. dakikada Omar Rekik kaydetti.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında ise Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, Amad Diallo'nun 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da forma giyen Wilfried Singo ise golde asisti yapan isim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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