Dünya Kupası'nda Brezilya ve Fas Tur Atladı, Meksika Lider Çıktı

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması maçlarında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Fas, Haiti'yi 4-2 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı. Meksika ise Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi.

C Grubu'nun son maçında Brezilya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Brezilya, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Brezilya, grubu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. İskoçya ise turnuvaya veda etti.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada altı gol kaydedilirken, Fas aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Averajla grubu ikinci sırada tamamlayan Kuzey Afrika temsilcisi de son 32 turuna yükseldi. Haiti ise grup aşamasında elendi.

A Grubu'nda ise Meksika ile Çekya karşı karşıya geldi. Meksika, etkili performansıyla rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grup aşamasını üçte üç yaparak lider tamamladı. Çekya ise grup aşamasında turnuvaya veda eden takımlar arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA