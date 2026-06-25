Haberler

Dünya Kupası'nda Brezilya ve Fas Tur Atladı, Meksika Lider Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, İskoçya'yı 3-0; Fas, Haiti'yi 4-2; Meksika ise Çekya'yı 3-0 yenerek grup aşamasını tamamladı. Brezilya ve Meksika lider, Fas ise ikinci sırada son 32 turuna kaldı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması maçlarında Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Fas, Haiti'yi 4-2 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı. Meksika ise Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu lider bitirdi.

C Grubu'nun son maçında Brezilya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Brezilya, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Brezilya, grubu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. İskoçya ise turnuvaya veda etti.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada altı gol kaydedilirken, Fas aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Averajla grubu ikinci sırada tamamlayan Kuzey Afrika temsilcisi de son 32 turuna yükseldi. Haiti ise grup aşamasında elendi.

A Grubu'nda ise Meksika ile Çekya karşı karşıya geldi. Meksika, etkili performansıyla rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grup aşamasını üçte üç yaparak lider tamamladı. Çekya ise grup aşamasında turnuvaya veda eden takımlar arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Seyir halindeki aracın kaputunda yılan paniği

Büyük panik! Seyir halindeki aracın kaputunda bir anda belirdi
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin