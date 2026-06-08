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ABD, Afrika'nın en iyi hakemine Dünya Kupası için giriş izni vermedi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi. Artan, Miami Havalimanı'nda durduruldu ve turnuvada görev alamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi.

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi ve turnuvada görev yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde AS FAR ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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