Belçika ile Mısır yenişemedi

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış karşılaşmasında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış karşılaşmasında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanan mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Ramon Abatti yönetti. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mısır'ın golünü 19'uncu dakikada Emam Ashour kaydetti. Belçika'nın golünü ise 66'ncı dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı gol getirdi. Bu sonucun ardından Belçika ile Mısır, G Grubu'nda ilk maçlarından birer puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı