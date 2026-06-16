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Belçika ile Mısır yenişemedi

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış maçında Belçika ile Mısır, Seattle'da 1-1 berabere kaldı. Mısır'ın golü Emam Ashour'dan, Belçika'nın golü ise Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış karşılaşmasında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış karşılaşmasında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanan mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Ramon Abatti yönetti. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mısır'ın golünü 19'uncu dakikada Emam Ashour kaydetti. Belçika'nın golünü ise 66'ncı dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı gol getirdi. Bu sonucun ardından Belçika ile Mısır, G Grubu'nda ilk maçlarından birer puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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