Brezilya, Dünya Kupası'na beraberlikle başladı

2026 Dünya Kupası C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favori takımlarından Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nun ilk maçında Brezilya ile Fas, New York New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 21. dakikada Brahim Diaz'ın pasında topla buluşan Saibari aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada Brezilya, Vinicius Junior'un ceza sahası sol çaprazdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Brezilya bir sonraki maçını Haiti ile Fas da İskoçya ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı