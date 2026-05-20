Türkiye Drift Şampiyonası ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek
2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Gazi Pisti'nde düzenlenecek. Yarış, antrenman turlarıyla başlayıp eleme eşleşmeleriyle devam edecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyona ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek.
Profesyonel drift araçlarının kapı kapıya mücadelesi, saat 10.00'da antrenman turlarıyla başlayacak.
Saat 12.30'daki seyirci padok ziyaretinin ardından 15.30'da eleme eşleşmelerine geçilecek.
