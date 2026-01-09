Haberler

2026 Dakar Rallisi

2026 Dakar Rallisi'nin 6. etabını otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde ise Ricky Brabec birinci tamamladı. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen rallide Al-Attiyah genel klasmanda zirvede yer alırken, Brabec de motosiklet kategorisinde liderliğini sürdürdü.

2026 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan'ınb ev sahipliği yaptığı 48. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, 331 kilometrelik parkurda Hail şehri ile Başkent Riyad arasında geçildi.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 38 dakika 28 saniyelik derecesiyle Dacia Sandriders takımının Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah elde etti.

Aynı takımdan Fransız sürücü Sebastien Loeb, Katarlı pilotun 2 dakika 58 saniye arkasında ikinci, ABD'li sürücü Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) ise liderin 3 dakika 19 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı lider bitiren Al-attiyah, genel klasmanda 24 saat 18 dakika 29 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Ricky Brabec

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından ABD'li sürücü Ricky Brabec, 3 saat 41 dakika 33 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Brabec'i 1 dakika 14 saniye sonra bitişe giden aynı takımdan İspanyol yarışçı Tosha Schareina ve 1 dakika 17 saniye geriden gelen Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) takip etti.

Genel klasmanda Sanders, 24 saat 41 dakika ile liderliğini korudu.

Yarın dinlenme arası verilecek Dakar Rallisi'nde 7. etap, 11 Ocak Pazar günü Riyad ile Wadi Ad-Dawasir arasındaki 462 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
