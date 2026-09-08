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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı

2026 Ballon d'Or adayları açıklandı
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YILIN futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için 2026 yılı adayları belli oldu.

YILIN futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için 2026 yılı adayları belli oldu.

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülleri arasında gösterilen Ballon d'Or için bu yıl yarışacak futbolcular açıklandı. Ödül için 30 futbolcunun yer aldığı aday listesi, organizasyonun resmi sitesinden duyuruldu.

Ballon d'Or adayları şu şekilde:

"Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior, Vitinha."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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