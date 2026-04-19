Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 20-26 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek. Türkiye, toplam 30 milli sporcu ile temsil edilecek ve grekoromen stil müsabakaları ilk olarak başlayacak. Rıza Kayaalp, rekora ulaşmak için mücadele edecek.
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stil müsabakalarıyla Arnavutluk'ta başlayacak.
Başkent Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Müsabakalar grekoromende 20-22, kadınlarda 22-24, serbest stilde ise 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bu sıkletlerde repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan Salı günü düzenlenecek.
Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.
Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda şampiyonanın ikinci gününde "rekor" için mindere gelecek. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.
Türkiye'nin geçen yıl tek altın madalyasını kazanan Kerem Kamal ise ünvanını korumaya çalışacak.
Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrıldı.
Ay-yıldızlı güreşçiler, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde etti.
Milli takım kadrosu
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Grekoromen:
55 kilo: Ömer Halis Recep
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Yüksel Sarıçiçek
87 kilo: Doğan Kaya
97 kilo: Abdülkadir Çebi
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Sevim Akbaş
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Elmira Yasin
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
70 kilo: Remzi Temur
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Fatih Altunbaş
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl