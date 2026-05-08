Türkiye Pist Şampiyonası'nda yeni sezon başlıyor

2026 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, bu hafta sonu TOSFED İstanbul Park'ta seyircilere ücretsiz olarak düzenlenecek. Süper ve maxi grup araçların mücadele edeceği yarışlar, sıralama turları ve TOSFED Track Fest etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre seyircilerin ücretsiz izleyebileceği yarışlarda, süper ve maxi grup kategorilerindeki araçlar mücadele edecek.

Sıralama turları, yarın saat 16.00'da başlayacak. 10 Mayıs Pazar günü ise 14.15'te ilk, 17.15'te ikinci yarışlar koşulacak.

Pazar günü ayrıca katılımcıların kendi otomobilleriyle piste çıkabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de gerçekleştirilecek.

İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 6 ayaktan oluşacak 2026 Türkiye Pist Şampiyonası, 22 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
