2026 Akdeniz Oyunları İçin Taranto'da Modern Spor Tesisleri İnşa Ediliyor

Güncelleme:
İtalya'nın Taranto şehrinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları için sekiz modern spor tesisinin inşaatına başlandı. Bu tesislerin, hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapması ve yerel halk için ekonomik fırsatlar sunması planlanıyor.

İtalya'nın Taranto şehrinin ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları için uluslararası standartları karşılayacak bir tesis ağı oluşturuluyor.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Birbirine bağlı sekiz modern spor tesisinin inşasıyla şehir, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaparken yerel halk için ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratabilecek yeni bir spor ortamı oluşturuyor." denildi.

Oyunlar için Taranto'da yeni tesislerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Şehrin Akdeniz kimliğini yansıtan Mar Grande Nehri'ne bakan olimpik yüzme havuzları; tenis için yeni bir merkez olan Magna Grecia Spor Merkezi; gelişen spor bölgesinin sembolik kalbini oluşturan atletizm pisti ve Yeni Lacovone Stadı; ayrıca kaykay parkı ve yeni buz pateni pisti, dinamik ve çeşitlendirilmiş bir mekan sistemini tamamlıyor." bilgisi verildi.

Taranto dışında bölgedeki diğer şehirlerin de spor altyapısının geliştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Dönüşüm şehir sınırlarının ötesine uzanıyor: Brindisi, Lecce ve Bari illerinde de faaliyetler devam ediyor ve uluslararası standartları karşılamaya hazır bir tesis ağı oluşturuluyor." ifadeleri kullanıldı.

2026 Akdeniz Oyunları, Taranto şehrinin ev sahipliğinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

