Haberler

Okçulukta gözler 2026'da Antalya'da olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okçuluk branşında 2026 yılında Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Federasyonu Kongresi, Antalya'da gerçekleştirilecek. Kongre 17 Mayıs'ta yapılacak, takip eden günlerde ise şampiyona düzenlenecek.

Okçuluk branşında 2026 yılında Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Federasyonu Kongresi, Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yayımlanan taslak faaliyet takvimine göre Avrupa Okçuluk Federasyonu Kongresi, 17 Mayıs'ta yapılacak.

Okçuluk branşının merkezlerinden Antalya'da kongrenin ardından 18-24 Mayıs tarihlerinde Açık Hava Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Antalya ayrıca Avrupa Grand Prix'si (20-26 Nisan) ve Dünya Kupası'nın 3. ayağına (9-14 Haziran) ev sahipliği yapacak.

Okçulukta 2026 yılında öne çıkan diğer organizasyonların taslak programı ise şöyle:

Salon Avrupa Şampiyonası (16-21 Şubat/Plovdiv, Bulgaristan)

Dünya Kupası 1. ayak (7-12 Nisan/Puebla, Meksika)

Dünya Kupası 2. ayak (5-10 Mayıs/Şanghay, Çin)

Dünya Kupası 4. ayak (7-12 Temmuz/Madrid, İspanya)

Gençler Avrupa Şampiyonası (20-26 Temmuz/Arnhem, Hollanda)

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası (28 Nisan-3 Mayıs/Roma, İtalya)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Zeki Çelik'e bir dev talip daha

Juventus'a bir milli yıldız daha! Kenan'la buluşmaları an meselesi
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi