Haberler

2026-2027 Süper Lig Sezonuna Adnan Süvari İsmi Verildi

2026-2027 Süper Lig Sezonuna Adnan Süvari İsmi Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig sezonlarını Türk futboluna katkı sağlayan isimlerle yaşatma uygulaması kapsamında 2026-2027 sezonunu, Göztepe'yi Avrupa'da yarı finale taşıyan ilk Türk teknik direktör Adnan Süvari'nin anısına adadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari ismi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesini kararlaştırdı.

Teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü'nde başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı. Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haberle birlikte mahalle karıştı
İBB'den AK Parti'ye Eren Ali Bingöl'e yanıt

İBB'den AK Parti'ye Eren Ali Bingöl'e yanıt
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu

Zora sokan rapor! İfadede soruldu, ne diyeceğini bilemedi
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor