Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar netleşti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir ön eleme turlarında mücadele edecek.
2026-2027 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında temsil edecek.
Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak. 8-9-10 Eylül tarihinde ilk Avrupa maçını yapacak sarı-kırmızılı takım dışındaki tüm ekipler, ön eleme turu oynayacak.
Sezonu ikinci basamakta noktalayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. İlk maçını 21-22 Temmuz'da oynayacak sarı-lacivertlilerin rövanş müsabakası 28-29 Temmuz'da yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan, Beşiktaş ise aynı organizasyona 2. eleme turundan katılacak. Trabzonspor, Avrupa'daki maçlarını 20-27 Ağustos'ta oynarken, Beşiktaş'ın ön eleme müsabakaları 23-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
RAMS Başakşehir de Konferans Ligi 2. eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak. Başakşehir de ilk maçını 23 Temmuz'da, rövanşı 30 Temmuz'da oynayacak.