''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Dünyanın farklı kıtalarından gelen 120 ülkeden spor yazarları ve futbol uzmanlarının yer aldığı uluslararası jüri, verdikleri puanlarla yılın en iyisini belirliyor.

ARDA GÜLER, YILDIZ İSİMLERLE YARIŞIYOR

Milli futbolcumuz Arda Güler, IFFHS'nin (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) verdiği 2025 yılının en iyi oyun kurucu ödülüne aday oldu. 2025'in en iyi futbolcusu ödülünün kazananı, 10 Aralık 2025'ten sonra açıklanacak.

İşte Arda Güler'in rekabet edeceği isimler;