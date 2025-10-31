Haberler

''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), "2025 yılının en iyi futbolcusu" oylaması için oluşturduğu 15 kişilik aday listesinde yer aldı.

  • Arda Güler, IFFHS'nin 2025 yılının en iyi oyun kurucu ödülüne aday oldu.
  • 2025 yılının en iyi futbolcusu ödülünün kazananı 10 Aralık 2025'ten sonra açıklanacak.
  • Arda Güler, Malik Tillman, Mohammed Kudus, Reo Hatate, James Rodríguez, Vitinha, Pedri, Martin Odegaard, Kevin De Bruyne, Florian Wirtz, Cole Palmer, Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Lionel Messi ve Lamine Yamal ile aynı aday listesinde yer alıyor.

Dünyanın farklı kıtalarından gelen 120 ülkeden spor yazarları ve futbol uzmanlarının yer aldığı uluslararası jüri, verdikleri puanlarla yılın en iyisini belirliyor.

ARDA GÜLER, YILDIZ İSİMLERLE YARIŞIYOR

Milli futbolcumuz Arda Güler, IFFHS'nin (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) verdiği 2025 yılının en iyi oyun kurucu ödülüne aday oldu. 2025'in en iyi futbolcusu ödülünün kazananı, 10 Aralık 2025'ten sonra açıklanacak.

'2025 yılının en iyi futbolcusu' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

İşte Arda Güler'in rekabet edeceği isimler;

  • Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
  • Mohammed Kudus (Tottenham)
  • Reo Hatate (Celtic)
  • James Rodríguez (Leon)
  • Vitinha (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Martin Odegaard (Arsenal)
  • Kevin De Bruyne (Napoli)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Arda Güler (Real Madrid)
Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.