''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var
La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), "2025 yılının en iyi futbolcusu" oylaması için oluşturduğu 15 kişilik aday listesinde yer aldı.
- Arda Güler, IFFHS'nin 2025 yılının en iyi oyun kurucu ödülüne aday oldu.
- 2025 yılının en iyi futbolcusu ödülünün kazananı 10 Aralık 2025'ten sonra açıklanacak.
- Arda Güler, Malik Tillman, Mohammed Kudus, Reo Hatate, James Rodríguez, Vitinha, Pedri, Martin Odegaard, Kevin De Bruyne, Florian Wirtz, Cole Palmer, Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Lionel Messi ve Lamine Yamal ile aynı aday listesinde yer alıyor.
Dünyanın farklı kıtalarından gelen 120 ülkeden spor yazarları ve futbol uzmanlarının yer aldığı uluslararası jüri, verdikleri puanlarla yılın en iyisini belirliyor.
ARDA GÜLER, YILDIZ İSİMLERLE YARIŞIYOR
İşte Arda Güler'in rekabet edeceği isimler;
- Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
- Mohammed Kudus (Tottenham)
- Reo Hatate (Celtic)
- James Rodríguez (Leon)
- Vitinha (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Martin Odegaard (Arsenal)
- Kevin De Bruyne (Napoli)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Arda Güler (Real Madrid)