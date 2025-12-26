Haberler

Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de start aldı

26-28 Aralık 2025 tarihlerinde Düzce'de düzenlenen 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın son ayağı olan Baja Prusias, motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Şampiyonada 18 araç ve 36 sporcu, şampiyonluk için mücadele ediyor.

Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 5. ve son ayağı olan Baja Prusias, 26-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştiriliyor. Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü (DOSOD) tarafından düzenlenen organizasyon, motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor.

Şampiyonanın startı, Düzce Valilik Meydanı'nda düzenlenen görkemli start seremonisiyle verildi. Start seremonisine Vali Yardımcısı Osman Demir ile Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk katılarak sporculara başarılar diledi. Organizasyonda; otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcu, sezonun son yarışında şampiyonluk için mücadele ediyor.

Yarışların ikinci gününde sporcular, Ilıca Yaylası Üç Göller Özel Etabı'nda iki kez start alacak. Şampiyonanın finali ise 28 Aralık Pazar günü Odayeri Yaylası'nda Son Baja Özel Etabı ile yapılacak.

Heyecan dolu organizasyon, 28 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Yarış süresince takımların servis alanı ise Düzce Şehir Stadyumu'nda kuruldu.

Düzce, Türkiye Baja Şampiyonası'nın final ayağına ev sahipliği yaparak hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir motor sporları heyecanı yaşatıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
