TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, İzmir'de yapılacak

Güncelleme:
Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2025 yılında düzenlenen yarışmalarda ilk 3'te yer alan sporcu ve kulüplere ödüllerini vermek üzere 10 Ocak 2025'te İzmir'de ödül töreni düzenleyecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2025 yılında düzenlenen yarışmalarda ilk 3'te yer alan sporcu ve kulüplerine kupalarının verileceği TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, İzmir'de gerçekleştirilecek.

TMF'nin açıklamasına göre 2025 yılında sınıflarının en iyilerine kupa ve hediyelerinin verileceği ödül töreni, 10 Ocak Cumartesi günü İzmir Ticaret Odası'nda yapılacak.

Törende, 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'ndan 33 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye Motokros Şampiyonası'ndan 36 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye Süpermoto Şampiyonası'ndan 21 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye Enduro Şampiyonası'ndan 33 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye ATV??????? Şampiyonası'ndan 6 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'ndan 18 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye Sujeti Şampiyonası'ndan 21 sporcu ve 3 kulübe, 2025 Türkiye Motosurf Şampiyonası'ndan da 9 sporcuya ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
