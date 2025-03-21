2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, bu karşılaşmaların ardından ülkesi dışında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 maçında görev almıştı. UEFA, bu kez Vincic'i Uluslar Ligi'nde çeyrekk finalindeki Portekiz-Danimarka karşılaşmasına atadı. Sloven hakem, 2025'te ilk kez milli maç yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine 55 yıl sonra alınan tarihi bir kararla yabancı hakem atanmış ve bu isim Slavko Vincic olmuştu. UEFA, Vincic'e 2025 yılında ilki yaşayacağı bir görev verdi.
DERBİDEN SONRA 3 MAÇTA GÖREV YAPTI
Derbi sonrası Okan Buruk'un eleştirdiği Jose Mourinho'nun ise övdüğü Slavko Vincic, bu karşılaşma sonrası Slovenya Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta görev aldı.
BU YIL İLK KEZ MİLLİ MAÇ YÖNETECEK
UEFA, Uluslar Ligi'nde de Slavko Vincic ataması yaptı. Slovenyalı hakem, Portekiz ile Danimarka arasında oynanacak Uluslar Ligi çeyrek final maçında görevlendirildi. Portekiz-Danimarka karşılaşması Vincic'in 2025'te düdük çalacağı ilk milli maç olacak.