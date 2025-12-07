Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

SAMSUN'da 136 kulüpten 839 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 3-7 Aralık tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyona klasik, yalın ve makaralı yay olmak üzere gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi. Şampiyonada 839 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular ise şöyle;

Klasik yay Erkekler: Kutay Tek. Kadınlar Hayrü Nisa Ergün

Klasik yay 21 yaş altı erkekler: Musab Muhammet Gülay. Kadınlar: Melissa Ahmed,

Klasik yay erkekler takım: Ethem İbrahim Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri ve Yağız Yolcu. Kadınlar; Aylin Akyol, Sude Coşgun ve Elifnaz Ergenekon.

Klasik yay 21 yaş Erkekler: Tunahan Bilgen, Musab Muhammet Gülay ve Enver Kuşcu. Kadınlar; Melissa Ahmed, Duru Alçin Akboğa ve Diana Otcu,

Yalın yay erkekler: Emre Dincel. Kadınlar, Emel Ateş.

Yalın yay 21 yaş erkekler: Nuri Sert. Kadınlar, Ecem Dilara Deniz.

Makaralı yay erkekler takım: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural ve Ahmet Can Yolaç. Kadınlar; Hatice Efdal Köse, Emine Rabia Oğuz ve Ayşe Bera Süzer.

Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Asaf Ömer Doruk, Özkan Kerem ve Yağız Sezgin. Kadınlar; Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel.

Makaralı yay erkekler: Ahmet Can Yolaç. Kadınlar, Emine Rabia Oğuz.

Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Yağız Sezgin. Kadınlar, Begüm Yuva.

Yalın yay erkekler takım: Kubilay Dağıtmaç, Numan Can Kahraman ve Fatih Olcaş. Kadınlar; Eda Emine Babur, Ayşe Başkurt ve Zübeyde Nur Dönmez.

Yalın yay 21 yaş altı erkekler: Yunus Emre Akgül, Eyüp Rahmi Karaköse ve Nuri Sert. Kadınlarda; Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel.