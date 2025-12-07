Haberler

Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 136 kulüpten 839 sporcunun katıldığı 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada çeşitli kategorilerde madalya kazanan sporcular belirlendi.

SAMSUN'da 136 kulüpten 839 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 3-7 Aralık tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyona klasik, yalın ve makaralı yay olmak üzere gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi. Şampiyonada 839 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular ise şöyle;

Klasik yay Erkekler: Kutay Tek. Kadınlar Hayrü Nisa Ergün

Klasik yay 21 yaş altı erkekler: Musab Muhammet Gülay. Kadınlar: Melissa Ahmed,

Klasik yay erkekler takım: Ethem İbrahim Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri ve Yağız Yolcu. Kadınlar; Aylin Akyol, Sude Coşgun ve Elifnaz Ergenekon.

Klasik yay 21 yaş Erkekler: Tunahan Bilgen, Musab Muhammet Gülay ve Enver Kuşcu. Kadınlar; Melissa Ahmed, Duru Alçin Akboğa ve Diana Otcu,

Yalın yay erkekler: Emre Dincel. Kadınlar, Emel Ateş.

Yalın yay 21 yaş erkekler: Nuri Sert. Kadınlar, Ecem Dilara Deniz.

Makaralı yay erkekler takım: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural ve Ahmet Can Yolaç. Kadınlar; Hatice Efdal Köse, Emine Rabia Oğuz ve Ayşe Bera Süzer.

Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Asaf Ömer Doruk, Özkan Kerem ve Yağız Sezgin. Kadınlar; Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel.

Makaralı yay erkekler: Ahmet Can Yolaç. Kadınlar, Emine Rabia Oğuz.

Makaralı yay 21 yaş altı erkekler: Yağız Sezgin. Kadınlar, Begüm Yuva.

Yalın yay erkekler takım: Kubilay Dağıtmaç, Numan Can Kahraman ve Fatih Olcaş. Kadınlar; Eda Emine Babur, Ayşe Başkurt ve Zübeyde Nur Dönmez.

Yalın yay 21 yaş altı erkekler: Yunus Emre Akgül, Eyüp Rahmi Karaköse ve Nuri Sert. Kadınlarda; Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.