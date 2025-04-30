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2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası Antalya'da Gerçekleşti

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası Antalya'da Gerçekleşti
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2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 2. ayak yarışmaları Antalya'da yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5 altın ve 2 gümüş madalya ile birinci oldu.

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süre organizasyon, madalya müsabakalarıyla sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, takım sıralamasında 5 altın ve 2 gümüş madalyayla birinci oldu. Okçular Vakfı Spor Kulübü ise 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinci sırayı aldı.

Organizasyonda bireysel müsabakalarda altın madalya kazanan sporcular şöyle:

Erkekler klasik yay açık: Sadık Savaş

Kadınlar klasik yay açık: Ayşe Nur Güney

Erkekler makaralı yay açık: Abdullah Yorulmaz

Kadınlar makaralı yay açık: Büşra Fatma Ün

Erkekler W1 açık: Yiğit Caner Aydın

Kadınlar W1 açık: Zeynep Sena Saran

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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