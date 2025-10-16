Haberler

2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali Çin'de Yapılacak

18-19 Ekim tarihlerinde Nanjing'de düzenlenecek olan 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası finalinde Türkiye, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 3 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon, Çin'de düzenlenecek final ayağıyla tamamlanacak.

Nanjing kentinde 18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda klasik ve makaralı yay kategorilerinde, 8'er kadın ve erkek okçu yarışacak.

Okçuluk Milli Takımı, final etabında 3 sporcuyla yer alacak. Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Türkiye'yi temsil edecek.

Makaralı yayda ise kadınlarda Hazal Burun, erkeklerde Emircan Haney madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Dünya Kupası'nın bu sezon gerçekleştirilen dört etabında 4'er gümüş ve bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
