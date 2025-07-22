2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri İçin Basın Toplantısı Düzenlendi

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri İçin Basın Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirilecek 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri için basın toplantısı yapıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Simge Aköz, takımın güçlü olduğuna inandıklarını belirtti ve hedeflerinin büyük başarılara ulaşmak olduğunu ifade etti.

POLONYA'NIN ev sahipliğinde 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Lodz şehrinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nin basın toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Polonya'nın takım kaptanı ve başantrenörü, final etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Simge Aköz katıldı.

SİMGE AKÖZ: GÜÇLÜ OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ

Simge Aköz basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeniden finallerde olduğumuz için çok mutluyuz. Üç haftada da farklı kadroları deneme fırsatımız oldu. Bu sebeple bence bazı iniş çıkışlarımızın da olması çok normal diye düşünüyorum. Burada büyük şeyler yapmak için yeterli kalitemiz var ve artık finallerdeyiz. Güçlü olduğumuza inanıyoruz ve bunu sahada göstermek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerinde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Japonya'yı elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kulisleri hareketlendiren ziyaret
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz'da hesaplara yatacak

Milyonların beklediği haber geldi! İşte hesaplara yatacağı tarih
Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı

Alevler günlerdir söndürülemedi, bazı yerlerde yeniden yangın çıktı
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

Yarın için alarm çanları! Komşuda tatil ilan edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti

Otomotiv devinden şaşırtan karar! Avrupa beklerken Türkiye öne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.