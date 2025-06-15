2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Spor Gelişmeleri

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ABD, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve turnuvanın açılış maçında Al Ahly ile Inter Miami karşılaşacak. Yine, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i yenerek finale yükseldi. A Milli Kadın Basketbol Takımı ise Avrupa Şampiyonası hazırlıkları yapıyor.

ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla görücüye çıkacak. Turnuvanın açılış maçında Al Ahly ile Inter Miami karşı karşıya gelecek.

03.00 Al Ahly - Inter Miami (Grup A)

19.00 Bayern Münih - Auckland (Grup C)

22.00 PSG - Atletico Madrid (Grup B)

EYÜPSPOR

16.00 Eyüpspor, yeni teknik direktörü Selçuk Şahin için imza töreni düzenleyecek.

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka, final serisinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI

- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını yapacak.

VOLEYBOL

- FIVB Voleybol Milletler Ligi Erkekler

10.00 Çin - Türkiye

GOLF

14.00 Kemer Country Golf Kulübü'nde "Turkcell Platinum Golf Challenge" turnuvası gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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