2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Final Maçları Başlıyor

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ABD'de gerçekleştirilen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları yarın başlıyor. İlk olarak Fluminense ile Al Hilal karşılaşacak.

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın

22.00 Fluminense (Brezilya)- Al Hilal (Suudi Arabistan)

5 Temmuz Cumartesi:

04.00 Palmeiras (Brezilya)-Chelsea (İngiltere)

19.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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