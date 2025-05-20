2025 Balkan Yol Şampiyonası Romanya'da Düzenlenecek
Balkan Bisiklet Birliği tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bacau kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, 9 kadın ve 16 erkek bisikletçiyle bu şampiyonaya katılacak.
İSTANBUL, BALKAN Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bacau kentinde düzenlenecek.
21 Mayıs'ta Bireysel Zamana Karşı Yarış ile başlayacak olan Balkan Yol Şampiyonası, 22 ve 23 Mayıs'ta Yol Yarışları ile devam edecek. Türkiye'yi temsilen 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçinin katılacağı 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, resmi katılım gösterecek. Müftüoğlu, 23 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana'ya plaket takdim edecek
UCI ve BCU kurallarına göre düzenlenen Balkan Yol Şampiyonası 6 kategoride yapılacak. Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler (U19), Genç Kadınlar (U19), Yıldız Erkekler (U17), Yıldız Kadınlar (U17) kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye, tüm yaş kategorilerinde güçlü bir kadroyla katılacak.
Türk Milli Takımı Kadrosu ise şöyle;
Elit Erkek + U23:
Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ
Genç Erkek (U19):
Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler
Yıldız Erkek (U17):
Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan
Elit Kadın + U23:
Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker
Genç Kadın (U19):
Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay
Yıldız Kadın (U17):
Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Programı:
21 Mayıs 2025 - Salı
Bireysel Zamana Karşı (ITT) Yarışları
- U17 Kadın/Erkek - 20 km
- U19 Kadın - 25 km
- U19 Erkek - 25 km
- Elit Kadın - 33,7 km
- Elit Erkek - 33,7 km
22 Mayıs 2025 - Çarşamba
Yol Yarışları
- U17 Kadın/Erkek - 73 km
- U19 Kadın - 73 km
23 Mayıs 2025 - Perşembe
Yol Yarışları
- U19 Erkek - 107 km
- Elit Kadın - 107 km
- Elit Erkek - 180 km
Yarış Kuralları ve Teknik Bilgiler:
- ITT parkuru 33,7 km ve 577 metre tırmanış içeriyor.
- Yol yarışlarında mesafeler kategoriye göre farklılık göstermektedir.
- Elit Erkek: 180 km / 2821 m
- Elit Kadın & U19 Erkek: 107 km / 1602 m
- U19 Kadın & U17 Kadın/Erkek: 73 km / 1127 m