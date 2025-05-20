2025 Balkan Yol Şampiyonası Romanya'da Düzenlenecek

İSTANBUL, BALKAN Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bacau kentinde düzenlenecek.

21 Mayıs'ta Bireysel Zamana Karşı Yarış ile başlayacak olan Balkan Yol Şampiyonası, 22 ve 23 Mayıs'ta Yol Yarışları ile devam edecek. Türkiye'yi temsilen 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçinin katılacağı 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Emin Müftüoğlu, resmi katılım gösterecek. Müftüoğlu, 23 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana'ya plaket takdim edecek

UCI ve BCU kurallarına göre düzenlenen Balkan Yol Şampiyonası 6 kategoride yapılacak. Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Genç Erkekler (U19), Genç Kadınlar (U19), Yıldız Erkekler (U17), Yıldız Kadınlar (U17) kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye, tüm yaş kategorilerinde güçlü bir kadroyla katılacak.

Türk Milli Takımı Kadrosu ise şöyle;

Elit Erkek + U23:

Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Burak Abay, Samet Bulut, Ramazan Yılmaz, Arda Tekirdağ

Genç Erkek (U19):

Ege Erülkü, Haktan Ramazan Sayan, Mehmet Mayda, Muhammet Umut Demircan, Göktürk Yüzerler

Yıldız Erkek (U17):

Muhammed Abdurrahman Karaman, Efe Ahmet Sakar, Vedat Emre Söker, Mehmet Bekir Çetintaş, İbrahim Erhan Cihan

Elit Kadın + U23:

Reyhan Yakışır, Melike Çakır, Neriman Neyran Elden Köşker

Genç Kadın (U19):

Damla Eser, Yaren Yaman, Nilsu Karasay

Yıldız Kadın (U17):

Zeynep Bayram, Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Elif Keklik

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Programı:

21 Mayıs 2025 - Salı

Bireysel Zamana Karşı (ITT) Yarışları

- U17 Kadın/Erkek - 20 km

- U19 Kadın - 25 km

- U19 Erkek - 25 km

- Elit Kadın - 33,7 km

- Elit Erkek - 33,7 km

22 Mayıs 2025 - Çarşamba

Yol Yarışları

- U17 Kadın/Erkek - 73 km

- U19 Kadın - 73 km

23 Mayıs 2025 - Perşembe

Yol Yarışları

- U19 Erkek - 107 km

- Elit Kadın - 107 km

- Elit Erkek - 180 km

Yarış Kuralları ve Teknik Bilgiler:

- ITT parkuru 33,7 km ve 577 metre tırmanış içeriyor.

- Yol yarışlarında mesafeler kategoriye göre farklılık göstermektedir.

- Elit Erkek: 180 km / 2821 m

- Elit Kadın & U19 Erkek: 107 km / 1602 m

- U19 Kadın & U17 Kadın/Erkek: 73 km / 1127 m