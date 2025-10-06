2025 Ayvalık Triatlonu Türkiye Kupası Finali Coşkuyla Gerçekleşti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi; Sarımsaklı sahilinde düzenlenen 2025 Ayvalık Triatlonu Türkiye Kupası Finali, sporcuların dayanıklılık, hız ve azimlerini sergilediği büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 500 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada; Türkiye Kupası Yaş Grupları Puanlı Yarışları, Elit, Genç, Yıldız, M3 ve Paratriatlon Türkiye Finalleri gerçekleştirildi. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurlarda yarışan sporcular, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Sarımsaklı'nın doğal güzellikleri ve geniş sahil bandı, organizasyona ayrı bir atmosfer kazandırırken, yarışlar boyunca izleyiciler renkli ve heyecan dolu anlara tanıklık etti. Sporcuların sergilediği yüksek performans ve seyircilerin coşkulu desteği, Ayvalık Triatlonu'nu unutulmaz bir organizasyona dönüştürdü.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayan 2025 Ayvalık Triatlonu, bölgenin spor turizmine canlılık kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bu prestijli bir organizasyona Ayvalık'ta ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Triatlon, sporcularımızın hem dayanıklılıklarını hem de kararlılıklarını ortaya koyduğu özel bir branş. Sarımsaklı'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen bu şampiyona, hem sporcularımız için hem de şehrimiz için çok değerli bir kazanım oldu.

Organizasyon gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Triatlon Federasyonu'na, paydaş kurumlara ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, büyük bir özveriyle yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BALIKESİR