2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Madrid'de Başlıyor
İspanya'nın başkenti Madrid'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 milli sporcu temsil edecek.
2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 21-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda 5 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi Ali Akaydın, Eren Kıvanç Taşyaran, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin ve Sıdal Aslan temsil edecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor