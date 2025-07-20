2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Madrid'de Başlıyor

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İspanya'nın başkenti Madrid'de 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 milli sporcu temsil edecek.

2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 21-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda 5 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi Ali Akaydın, Eren Kıvanç Taşyaran, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin ve Sıdal Aslan temsil edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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