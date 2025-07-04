2025 420 Dünya Şampiyonası Türkiye'de Başladı

2025 420 Dünya Şampiyonası Türkiye'de Başladı
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Urla'da düzenlenen 2025 420 Dünya Şampiyonası, 20 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla ilk yarışlarını gerçekleştirerek başladı. Bütün kategorilerde sporcular yüksek performans sergiledi.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 2025 420 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarışlar bugün gerçekleştirildi.

Urla'daki Olimpik Kamp Merkezi'nde 20 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2025 420 Dünya Şampiyonası'nda sporcular üç farklı kategoride yüksek performans sergiledi.

Gün sonunda milli takım U17 kategorisinde; Can Çaçur – Aras Şengün ikilisi 8. sırada yer alırken, Osman Reşat Kozikoğlu – Lila Akçor çifti 13.sırada, Ece Aksoy / Elif Kayacık – 19. Sıra, Sezer Ege Tezel / Doruk Efe Nalbantoğlu – 70. Sıra, Ali Sinan Şentürk / Elif Ergül – 71. sıraya yerleşti.

Kadınlar kategorisinde; Zeynep Çaçur – Zeynep Ela Köy çifti 9., Ece Çaldağ / Ekin Derindere – 14. sırada günü tamamladı.

Genel (Mixed / Men); klasmanda ise Ege Erdemli / Efe Özgenç – 21. Sıra, Kayra Doğan / Kuzey Cebeci – 94. Sıra yer aldı.

İlk günün sonuçları şu şekilde oluştu;

-Genel Klasman (Men/Mixed)

Sviatoslav Madonich / Dmytro Karabadhzak – Ukrayna 1. sırada, Pedro Sotomayor / Quim Serra – İspanya 2. sırada,

Said Royo / Bernardo Oliveira – Brezilya 3. sırada tamamladı.

-Kadınlar Kategorisi;

Giulia Schultze / Flavia Schultze – İtalya 1. sırada, Dimitra Peleki / Fevronia Bouzana – Yunanistan 2. sırada,

Joane Ezraty / Ainoa Philippe Sasiain – Fransa 3. sırada tamamladı.

-U17 Kategorisi;

Nicolas Margaria / Edoardo Cavero – İtalya 1.sırada, Alessandro Ricci / Luca Pellegrini – İtalya 2. sırada,

Filippo Comelli / Lorenzo Gramigna – İtalya 3. sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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