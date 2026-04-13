Erzurum'daki Yeşilay Curling Süper Lig müsabakaları sona erdi

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2025-2026 sezonu Yeşilay Curling Süper Lig müsabakaları sona erdi.

Erzurum Curling Salonu'nda yapılan müsabakalara, farklı illerden gelen 100 sporcu ve 20 takım katıldı.

Sekiz gün süren müsabakalarda, kadınlar kategorisinde Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü birinci olurken, Erzurum Curling Akademi ikinci, Çelebi Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Erzurum Curling Akademi birinciliği elde etti. Müsabakalarda, Eco Spor Kulübü ikincilik, Kuzey Yamacı Spor Kulübü ise üçüncülük elde etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yeşilay Erzurum Şube Müdürü Emirhan Tanay ve davetliler katıldı.