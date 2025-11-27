2025-2026 U17 Kızlar Gelişim Ligi Başvuruları Tamamlandı

Haberler

Güncelleme:
2025-2026 sezonunda düzenlenecek U17 Kızlar Gelişim Ligi'ne 150 takım katılma hakkı elde etti. Kayseri'den 3 takım bu ligde yer alacak.

2025-2026 sezonunda düzenlenecek U17 Kızlar Gelişim Ligi başvuru süreci tamamlandı. Katılım şartlarını yerine getiren 150 takımın mücadele edeceği ligde Kayseri'den 3 takım yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonunda düzenlenecek U17 Kızlar Gelişim Ligi'nde yer alacak takımların belli olduğunu duyurdu. Katılım şartlarını yerine getiren 150 takım, U17 Gelişim Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Bu ligde Kayseri'den ise 3 takım şartları yerine getirerek ligde yer alma şansı yakaladı. U17 Kızlar Gelişim Ligi'nde Kayseri'yi KılıçaslanYlıldızspor, Kayseri Kadın FK ve Kayseri Gençlerbirliği takımları temsil edecek.

Kadın Futbol Süper Ligi takımlarının katılımının zorunlu olduğu ligin müsabaka yapısı ve grupları önümüzdeki günlerde ilan edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
