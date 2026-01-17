2025-2026 Okul Sporları Genç Kızlar Futsal Müsabakaları tamamlandı

Niğde2de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Futsal Müsabakaları sona erdi.

Büyük bir heyecan ve centilmenlik ortamında gerçekleştirilen organizasyonda, genç sporcular ortaya koydukları performansla izleyenlerden tam not aldı. Turnuva boyunca mücadele eden okullar arasında yapılan müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşarak birinci oldu. Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi üçüncü, Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; organizasyona katılan tüm okullar, sporcular ve antrenörlere emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, dereceye giren okullar tebrik edilerek başarılarının devamı temenni edildi. - NİĞDE