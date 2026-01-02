Haberler

Futbolda ara transfer dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin başladığını duyurdu. Ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bugün başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.

