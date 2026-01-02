Futbolda ara transfer dönemi başladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin başladığını duyurdu. Ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti.