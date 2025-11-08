2025-2026 Eğitim Yılı Sportif Yetenek Taramaları Başlıyor
Kayseri'de Yetenek Taraması İl Koordinatörü Ozan Efe, 2025-2026 eğitim yılı kapsamında gerçekleştirilecek sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı üzerine bilgilendirme yaptı. Çalışmalar, sporun temel altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülüyor.
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı çerçevesinde Yetenek Taraması İl Koordinatörü Spor Uzmanı Ozan Efe tarafından okullarda genel tarama testi ve ölçümler öncesi ön bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Yetenek Taraması İl Koordinatörü Ozan Efe; "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan bu yetenek taramalarında, sporda temel alt yapıyı oluşturmak için ilk adımları atıyoruz. Buradaki çalışmalar neticesinde taramalardan seçilen sporcularımızdan Avrupa ve Dünya derecelerinin gelmesi bizleri mutlu ediyor" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor