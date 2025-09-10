2025-2026 Bölgesel Amatör Lig Grupları Belli Oldu

2025-2026 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belli oldu. Kayseri takımları Develigücü SK ve Kocasinan Şimşekspor 2. grupta yer aldı.

Kayseri takımlarının da yer aldığı 2'inci grupta, Adıyaman'dan 2, Diyarbakır'dan 2, Malatya'dan 2, Elazığ'dan 2, Kahramanmaraş'tan 2, Şanlıurfa'dan 3 takım olmak üzere toplam 15 takım yer alıyor.

145 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü ve 15'li 5'er grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluşan Bölgesel Amatör Lig'de müsabakaların 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması planlanıyor. Fikstür çekimi ise ilerleyen günlerde yapılacak. - KAYSERİ