2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Ödül Töreniyle Son Buldu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi. 3 bin sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren 1150 sporcu madalyalarını aldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16 Şubat'ta başlayan 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Çınarcık Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarında 3 bin sporcu, taolu ve sandada performanslarını sergiledi.
Turnuvada 13 gün boyunca 60 ilden 3 bin sporcu mücadele etti. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, veteranlar yaş gruplarında taolu, sanda, light sanda ve tuishou branşlarında dereceye giren 1150 sporcuya madalyaları törenle verildi.