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2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Başladı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Başladı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da 36 araç ve 72 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar, dayanıklılık ve adrenalin dolu etaplarla devam edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da başladı.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele ediyor.

Seremonik startı Nilüfer ilçesindeki bir otelin önünde verilen Baja Bursa'da dayanıklılık ve adrenalin ön plana çıkıyor.

Ekipler, 120 metre ile 1000 metre arasında değişen yüksekliklerde özel etaplarda yarışacak.

Program kapsamında yarın Avdancık bölgesinde yer alan 51 kilometre uzunluğundaki BAV Isuzu etabı iki kez geçilecek.

Son gün ise 29 Eylül'de Seçköy bölgesinde yer alan 53 kilometre uzunluğundaki Ertan Uçar Garaj etabı ikişer kez koşulacak.

Organizasyon, bu etabın ardından Vakıf Bera Spor Tesisi önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Spor

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